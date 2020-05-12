Киев, , 10:58 — REGNUM Национальная полиция Украины начала служебное расследование по факту сбора информации о членах еврейской общины в Ивано-Франковской области, заявил 11 мая глава национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщила пресс-служба ведомства.

«Как только эта информация появилась в сети, я сразу назначил по данному факту служебное расследование… В максимально сжатые сроки будет проведено служебное расследование, основная цель которого — выяснить причины и необходимость отправки письма о сборе данных на представителей еврейской общины», — рассказал он.

Чиновник отметил, что проявления ксенофобии и антисемитизма неприемлемы, а также выразил сожаление, что такая ситуация вообще возникла.

Напомним, ранее стало известно о том, что полицейские города Коломыя потребовали от руководства местной еврейской общине предоставить личные данные всех членов общины, а также евреев — учащихся местных вузов. Полицейские обосновали своё требование борьбой с этническими преступными организациями.

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