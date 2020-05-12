Киев, , 10:54 — REGNUM Единственный формат интервью депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, который готовы слушать на Украине, — это допрос. Об этом заявил представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновник осудил интервью Поклонской, которое взял украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Единственные интервью и беседы с лицами, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений (в частности преступлений против основ национальной безопасности Украины…), которые мы можем, и будем слушать — это свидетельство таких лиц в рамках соответствующих уголовных производств в статусе обвиняемых», — написал чиновник.

Он добавил, что такие люди как Поклонская должны нести ответственность перед Украиной за «государственную измену».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Поклонская заявила, что очень любит Украину и готова стать послом РФ на Украине.

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Напомним, на Украине до сих пор существуют государственные структуры, номинально связанные с Крымом, хотя полуостров в 2014 году стал частью России. Решение о воссоединении с Россией было принято населением Крыма на референдуме. Поводом для референдума стал госпереворот в Киеве, который уничтожил законную украинскую власть.