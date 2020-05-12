Киев, 12 мая 2020, 10:54 — REGNUM Единственный формат интервью депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, который готовы слушать на Украине, — это допрос. Об этом заявил представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич на своей странице в социальной сети Facebook.
Чиновник осудил интервью Поклонской, которое взял украинский журналист Дмитрий Гордон.
Он добавил, что такие люди как Поклонская должны нести ответственность перед Украиной за «государственную измену».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Поклонская заявила, что очень любит Украину и готова стать послом РФ на Украине.
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Напомним, на Украине до сих пор существуют государственные структуры, номинально связанные с Крымом, хотя полуостров в 2014 году стал частью России. Решение о воссоединении с Россией было принято населением Крыма на референдуме. Поводом для референдума стал госпереворот в Киеве, который уничтожил законную украинскую власть.