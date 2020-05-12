Москва, , 11:10 — REGNUM В связи с поручением президента РФ о разработке к 1 июня плана действий по восстановлению экономики, клуб «1 июля» предлагает включить в него опору на фундаментальную науку и высокие технологии. В качестве первоочередных мер в этой области клуб считает необходимыми резкое увеличение финансирования институтов РАН и их передачу под полное управление Российской академии наук, которая должна получить статус Государственной Академии и отдельную строку в бюджете. Целью должно быть восстановление единой самоуправляемой научной отрасли, покрывающей все отрасли знания и все регионы страны, основанной на уважении академических свобод, способной отвечать современным вызовам и на равных участвовать во всемирном научном развитии.

Уроки пандемии, в борьбе с которой наука и медицина, будучи управляемыми компетентными людьми, могли быть более эффективными, указывают на необходимость принятия срочных мер в области научного управления, которые позволят проходить грядущие кризисы с гораздо меньшими потерями.

Клуб «1 июля» надеется, что в нынешних условиях руководство страны с вниманием отнесется к мнению ученых.

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