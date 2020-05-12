Тбилиси, , 10:47 — REGNUM Послы США и Евросоюза не станут поддерживать правящую партию «Грузинская мечта». Такое заявление сделала 11 мая на брифинге один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Ирма Надирашвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Оппозиционный политик прокомментировала публичное обращение спикера парламента Грузии к зарубежным дипломатам. Он обратился 11 мая с просьбой подтвердить правоту представителей «Грузинской мечты», заявляющих, что партия не брала обязательств освобождать осужденных по уголовным делам оппозиционеров.

«Заявление председателя парламента, как и других членов «Грузинской мечты» было ложью, было безответственным. Он призвал послов озвучить детали переговоров. Дипломатический корпус, который участвовал в переговорах и вел их, уже выразил свою позицию, когда осудили [экс-министра обороны Грузии Ираклия] Окруашвили», — заявила Надирашвили.

Она напомнила, что посольства тогда уже выразили свое недовольство политикой властей, а потому их позиция понятна без дополнительных заявлений. Надирашвили также призвала руководство Грузии устроить освобождение «политзаключенных» до того, как будут рассматриваться конституционные поправки о выборах парламент.

Напомним, между оппозиционными партиями Грузии и «Грузинской мечтой» идет спор об условиях соглашения от 8 марта, которое должно было снизить накал отношений между противоборствующими сторонами.

Соглашение подписали под контролем послов США и Евросоюза. Его текст не был опубликован. Оппозиционеры заявляют, что там говорится об освобождении «политзаключенных», а власти заявляют, что об этом разговоров не было, а политзаключенных в Грузии нет.

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