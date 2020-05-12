Анкара, , 10:42 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган распорядился ослабить карантинные ограничения в девяти городах страны. Об этом 12 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, решение было принято в связи с сокращением выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В общей сложности карантинные ограничения сняты уже в 300 населенных пунктах страны, но все еще сохраняются в 112 населенных пунктах.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции в Турции составляет 139 тыс. 771 человек. Число скончавшихся от COVID-19 в стране приближается к 4 тыс. человек.