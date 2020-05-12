Киев, , 10:34 — REGNUM На Украине разгорается скандал вокруг интервью депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия») украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Интервью Гордон опубликовал вечером 10 мая на своем канале в Youtube, в анонсе указано, что речь идет о беседе журналиста с «экс-прокурором аннексированного Россией Крыма» Натальей Поклонской.

От лица власти в Киеве на публикацию оперативно отреагировал т.н. «представитель президента Украины в Автономной республике Крым» Антон Кориневич. Он, в частности, пообещал, что надлежащую оценку действиям «гражданки Украины Поклонской» в свое время предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Единственные интервью и беседы с лицами, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений, которые мы можем и будем слушать — это свидетельство таких лиц в рамках соответствующих уголовных производств в статусе обвиняемых. Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом — за совершение военных преступлений», — заявил Кориневич.

Других комментариев от представителей Киева по состоянию на утро 11 мая пока не последовало.