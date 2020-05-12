Берлин, , 10:29 — REGNUM Окончательное решение по «Северному потоку — 2» и газовой директиве ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) вынесет до 24 мая. Об этом сообщили 12 мая в пресс-службе регулятора.

Речь идёт о том, будут ли распространяться на трубопровод «Северный поток — 2» положения обновленной Газовой директивы Евросоюза.

«Решение будет вынесено самое позднее к 24 мая 2020 года», — приводит ТАСС слова представителя BNA.

Ране компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в BNA на выведение трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-под действия обновлённой Газовой директивы ЕС. Издание Handelsblatt 1 мая сообщило, что BNA намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Германии подтвердили, что поддерживают реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», несмотря на санкции против проекта со стороны США и других стран.

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