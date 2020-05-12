Берлин, , 10:20 — REGNUM Пандемия коронавируса может стать хорошим поводом для пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко 11 мая в интервью изданию Deutsche Welle.

Он рассказал, что Украину не устраивает размер торговых квот на поставку товаров в ЕС.

«Сейчас просто очень удачный момент, как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые были установлены, они уже не устраивают нас», — рассказал он.

Чиновник выразил надежду, что ЕС пересмотрит соглашение о бестарифной торговле с Украиной.

Напомним, задержка с подписанием соглашения о евроассоциации стала поводом для вооружённого государственного переворота на Украине в конце 2013 — начале 2014 года. Пропаганда путчистов представляла данный документ как важнейший этап вступления Украины в Европейский союз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко рассказал, что европейским странам нужны сотни тысяч украинских гастарбайтеров, в основном для сельскохозяйственных работ.

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