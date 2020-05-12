Берлин, 12 мая 2020, 10:20 — REGNUM Пандемия коронавируса может стать хорошим поводом для пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко 11 мая в интервью изданию Deutsche Welle.
Он рассказал, что Украину не устраивает размер торговых квот на поставку товаров в ЕС.
Чиновник выразил надежду, что ЕС пересмотрит соглашение о бестарифной торговле с Украиной.
Напомним, задержка с подписанием соглашения о евроассоциации стала поводом для вооружённого государственного переворота на Украине в конце 2013 — начале 2014 года. Пропаганда путчистов представляла данный документ как важнейший этап вступления Украины в Европейский союз.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко рассказал, что европейским странам нужны сотни тысяч украинских гастарбайтеров, в основном для сельскохозяйственных работ.
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