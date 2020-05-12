Киев, , 10:09 — REGNUM Украина надеется в ближайшей перспективе добиться пересмотра условий соглашения об ассоциации с ЕС, заявил вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Свое заявление чиновник сделал в интервью «Немецкой волне», материал обнародован 11 мая.

Пристайко заявил, что именно сейчас — «очень удачный момент» для пересмотра документа.

«Большинство квот, которые поставлены (в рамках соглашения), — они уже не устраивают нас… Сейчас истек десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители», — подчеркнул вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины заявляют о желании пересмотреть соглашение об ассоциации со второй половины 2019 года. По мнению представителей Киева, определенного потолка в отношениях в рамках ассоциации Украина и ЕС уже достигли — «и поэтому надо перейти на новый уровень, на новый этаж, на новое качество отношений».

Ранее предполагалось, что стороны согласуют конкретные параметры обновления документа до конца 2019 года, однако до сих никакой информации о достигнутых договоренностях по этому вопросу нет.