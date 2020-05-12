Москва, , 09:26 — REGNUM Законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан внесли в Госдуму член Совфеда Андрей Турчак и депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Предлагается внести изменения в статью 5.61 КоАП РФ, установив, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме, а также касаться не только другого лица, но и группы лиц.

Вводятся новые части, устанавливающие ответственность за оскорбление (в том числе совершенное повторно) лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей). Для указанной категории лиц предлагается в числе мер наказания также установить дисквалификацию, что позитивно скажется на кадровом оздоровлении органов власти.

Максимальное наказание повлечет наложение административного штрафа в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до двух лет.

Одновременно повышаются штрафы и за оскорбление властей.

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