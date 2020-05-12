Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Госдепартамент США выразил благодарность правительству Южной Кореи за предоставление двух миллионов защитных масок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сообщение, опубликованное 11 мая в аккаунте Бюро Восточной Азии и Тихоокеанского региона в Twitter.

В сообщении также отмечались важность международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и крепость двустороннего альянса.

Напомним, что 11 мая американский самолёт доставил в США два миллиона защитных масок в рамках помощи по борьбе с коронавирусом. Ранее правительство Южной Кореи предоставило США 750 тыс. наборов для диагностики коронавируса на платной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее благодарность южнокорейскому правительству выразил посол США в Южной Корее Гарри Харрис.

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