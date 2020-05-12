Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Повторные тесты, проведенные в последние два дня, не выявили в организме вице-президента США Майкла Пенса наличия нового коронавируса. Об этом 12 мая рассказал журналистам президент страны Дональд Трамп.

«Вице-президент сделал тест, результат отрицательный», — заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос.

Также он уточнил, что Пенс дважды сдавал такой тест в течение последних двух дней и указал, что вице-президент находится в отличной форме.

Помимо того, Трамп не исключил возможности того, что его контакты с вице-президентом могут быть ограничены для предосторожности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американского вице-президента было выявлено наличие нового коронавируса в организме.