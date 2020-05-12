Пермь, , 09:19 — REGNUM Службу судебных приставов Пермского края возглавил Сергей Неведомский, который до этого исполнял обязанности руководителя ведомства, сообщает 12 мая УФССП по региону.

Издан приказ директора Федеральной службы судебных приставов — главного судебного пристава Российской Федерации, согласно которому Неведомский официально назначен на должность руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю — главного судебного пристава Пермского края с 1 мая.

Стоит отметить, что ранее Сергей Неведомский работал заместителем руководителя УФССП России по Красноярскому краю. В августе 2019 года он переехал в Пермь, где исполнял обязанности главы службы судебных пристав края.