Париж, , 09:14 — REGNUM Правительство Франции призывает к «соблюдению всех санитарных мер, включая ношение маски», подчеркивая, что «эпидемия все ещё активна и развивается», передает BFM TV.

«Благодаря мобилизации всех, вирус отступает. Однако выход из изоляции не должен побуждать нас ослабить бдительность. Соблюдая барьерные жесты, вы защищаете себя и других», — говорится в сообщении правительства Франции, опубликованном в Twitter.

В конце дня 11 мая на канале Сен-Мартен в Париже собралось несколько десятков человек, многие из которых не соблюдали санитарные меры и не надели маску. Через час они были разогнаны полицией.

При этом Дидье Лальман, префект полиции Парижа, объявил о запрете на потребление алкоголя вдоль канала и на берегах столицы, начиная со вторника, 12 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли обнародовала выводы двух расследований в отношении распространения коронавируса на борту авианосца «Шарль де Голль».

Читайте также: Франция снимает режим карантина: что изменится в стране с 11 мая

Читайте ранее в этом сюжете: Франция провела расследования из-за коронавируса на борту «Шарль де Голля»