Киев, , 09:14 — REGNUM Украина сможет обслуживать свои долги благодаря новому кредиту от Международного валютного фонда (МВФ), который она вскоре получит. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 мая в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Шмыгаль сказал, что он не видит абсолютно никаких причин для несостоятельности Украины, потому что его страна собирается получить кредит в $5 млрд от Международного валютного фонда», — рассказали в издании.

Премьер-министр Украины считает, что страна входит в кризис, находясь в более стабильном состоянии, чем раньше.

«Наш дефицит текущего счёта в марте составил $389 млн против $526 млн годом ранее. А с валютными резервами в $25,7 млрд мы находимся в лучшем положении. У нас также есть около $2,3 млрд на казначейских счетах. Таким образом, мы входим в кризис более стабильно, чем в прежние времена», — отметил он.

Напомним, 12 мая пройдут переговоры между Шмыгалем и канцлером Германии Ангелой Меркель. Будут обсуждаться вопросы немецко-украинских отношений, состояние украинских реформ и борьба с коронавирусом.

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