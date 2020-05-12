Киев, 12 мая 2020, 09:14 — REGNUM Украина сможет обслуживать свои долги благодаря новому кредиту от Международного валютного фонда (МВФ), который она вскоре получит. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 мая в интервью немецкой газете Handelsblatt.
Премьер-министр Украины считает, что страна входит в кризис, находясь в более стабильном состоянии, чем раньше.
Напомним, 12 мая пройдут переговоры между Шмыгалем и канцлером Германии Ангелой Меркель. Будут обсуждаться вопросы немецко-украинских отношений, состояние украинских реформ и борьба с коронавирусом.
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