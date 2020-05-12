Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил нового премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи со вступлением в должность. Об этом говорится в заявлении представителя Белого дома Джадда Дира.

«Трамп говорил с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи, чтобы поздравить его с утверждением в Совете представителей Ирака», — говорится в заявлении.

Американский лидер также выразил поддержку Ираку во время пандемии коронавируса и подчеркнул общую заинтересованность в достижении разгрома «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иракский парламент выразил вотум доверия Аль-Каземи и 15 членам его кабинета министров из 19 предложенных личностей на министерские посты. На заседании иракского парламента присутствовали 233 из 329 законодателей. Четыре кандидата на министерский пост не смогли получить вотум доверия.

После вынесения вотума доверия Аль-Каземи официально стал премьер-министром Ирака.

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