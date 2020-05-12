Иркутск, , 09:05 — REGNUM В иркутском отделении партии «Единая Россия» сменилось руководство. Как сообщает сегодня, 12 мая, официальный сайт иркутских единороссов, врио первого вице-губернатора Дмитрий Бердников освобождён от исполнения полномочий секретаря Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия». Исполняющим назначен Алексей Савельев.

В 2014 году он был избран депутатом Думы города Иркутска шестого созыва, является заместителем председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, а также входит в состав комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине марта 2020 г. мэр Иркутска Дмитрий Бердников ушёл в отставку в связи с переходом на работу в аппарат губернатора Иркутской области. Полномочия Бердникова, занимавшего пост главы Иркутска с 2015 года, заканчивались 27 марта 2020 года.

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