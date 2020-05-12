Тбилиси, , 09:00 — REGNUM Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой комитета реформ Украины приведет к еще большему охлаждению отношений между Киевом и Москвой. Об этом рассказала в интервью «Известиям», опубликованном 12 мая, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

«От этого они явно не улучшатся, а только похолодеют, — сказала Бурджанадзе. — Это очень досадно. Ничего хорошего назначение Саакашвили не принесет и российско-украинским отношениям. Ведь его главный козырь — антироссийская карта».

Она выразила уверенность, что Саакашвили, желая заслужить большее одобрение в западных странах, начнет постоянно критиковать Россию и российского президента Владимира Путина. Таким образом, экс-президент только ухудшит ситуацию, считает она.

Бурджанадзе также напомнила, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко уже жалел, что давал Саакашвили официальную должность. По ее мнению, скоро об этом будет сожалеть и нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский назначил Саакашвили на должность главы комитета реформ 7 мая, несмотря на протесты Тбилиси. После этого МИД Грузии отозвал из Киева своего посла для консультаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили предрёк Грузии голод в случае ухудшения отношений с Украиной