Вашингтон, , 08:29 — REGNUM В Конгрессе Соединенных Штатов представили проект резолюции, который предлагает администрации главы Белого дома Дональда Трампа ужесточить санкции против России «за нарушение прав человека». Соответствующий документ опубликован на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей.

Авторы документы — глава комитета, демократ Элиот Энгел и его заместитель, член комитета республиканец Майкл Маккол.

В частности, авторы резолюции требуют, что власти России «немедленно освободили всех политических заключенных», среди которых — «оппозиционеры и журналисты».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса «Левада-центра», подавляющее большинство жителей России (87%) не ощутили проблем для их семей от санкций стран Запада. Для 57% санкции не создали никаких проблем, для 30% — серьезных проблем.

Политические и экономические санкции стран Запада в отношении России беспокоят 31% опрошенных. Не волнуются по этому поводу 67% граждан РФ.

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