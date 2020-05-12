Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Соединённые Штаты настроены наладить тесное творческое сотрудничество с представителями медиабизнеса в странах Ближнего Востока. На эти цели Государственный департамент США выделит из бюджета страны $750 тыс.

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Как следует из документации объявленного конкурса среди некоммерческих организаций на участие в проекте «Медийная инициатива для Ближнего Востока», на который ссылается RT, программа будет реализована в Иране, Ираке, Израиле, Сирии, Саудовской Аравии, Ливии, ОАЭ, Йемене и другие ближневосточных странах.

В частности, Вашингтон намерен организовать программы обмена, целью которых является «продвижение американских методов и стандартов производства, ценностей и практик американских медийных предприятий, а также укрепление двусторонних отраслевых связей между США и Ближним Востоком при содействии приближению плюралистического, ценностно ориентированного и высококачественного будущего для индустрии».

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Результатом этой деятельности станут «полноценные планы сериалов с проработанными персонажами, сериями и сезонными сюжетными линиями, а также пилотные выпуски программ, готовых к производству», отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США высказывал намерение по-своему обучить российских журналистов, для чего объявил грантовый конкурс на сумму около 10 млн рублей ($150 тыс.). Летнюю школу для журналистов в России в 2020 году собирались организовать одна из американских некоммерческих организаций и вуз, который победит в конкурсе. Преподаватели из США планировали рассказать представителям СМИ об основах «западной журналистики».

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