Киев, 12 мая 2020, 07:56 — REGNUM Во внешнеполитическом ведомстве Украины работают психически неполноценные люди, транслируя эту неполноценность вокруг себя. Такую характеристику работникам МИД дал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Нелестную характеристику украинским дипломатам депутат дал в связи с отказом посла Украины в ФРГ Андрея Мельника участвовать в возложении цветов в День Победы вместе с послом России.
В подтверждение своей позиции народный депутат вспомнил высказывания МИД Украины, сделанное в годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов
Напомним, комментируя убийство участников мирной протестной акции, украинские дипломаты заявили о том, что Москва использует 2 мая для разжигания вражды и ненависти и является единственной не заинтересованной в поиске виновных стороной.