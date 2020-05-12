Киев, , 07:56 — REGNUM Во внешнеполитическом ведомстве Украины работают психически неполноценные люди, транслируя эту неполноценность вокруг себя. Такую характеристику работникам МИД дал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Нелестную характеристику украинским дипломатам депутат дал в связи с отказом посла Украины в ФРГ Андрея Мельника участвовать в возложении цветов в День Победы вместе с послом России.

«По странному стечению обстоятельств министерство иностранных дел является у нас абсолютным рассадником… как бы это сказать… шизофрении», — комментирует поступок Мельника Рабинович.

В подтверждение своей позиции народный депутат вспомнил высказывания МИД Украины, сделанное в годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов

«Заявление МИДа по 2 мая в Одессе — это предел полуфашистской тупости, наглости, отмороженности, ненависти к людям», — заявил Рабинович.

Напомним, комментируя убийство участников мирной протестной акции, украинские дипломаты заявили о том, что Москва использует 2 мая для разжигания вражды и ненависти и является единственной не заинтересованной в поиске виновных стороной.

«А президенту (Украины — прим. ИА REGNUM) нужно выбрать с кем он. С МИДом или с народом», — подытожил народный депутат.