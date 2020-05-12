Чита, , 07:06 — REGNUM Обнародованный президентом РФ третий пакет мер поддержки прокомментировал исполнительный директор Забайкальского регионального отделения «Опоры России» Павел Волжин:

«Предложенный президентом третий пакет мер — долгожданный. Можно отметить кредит под 2%, госгарантию 85% и налоговые каникулы за второй квартал. Налоговый вычет для ИП в размере 1 МРОТ также облегчит положение предпринимателей, входящих в список наиболее пострадавших отраслей. Президент объявил и о завершении периода нерабочих дней. Считаю, что сейчас очень важно максимально быстро вывести предприятия Забайкалья в режим привычной деятельности.

В Забайкальском крае уже действуют такие меры поддержки, как кредиты под 0% для выплаты зарплаты, отсрочка арендных платежей за государственное и муниципальное имущество, снижение налогов для предпринимателей, работающих по УСН (с 6 до 2% и с 15 до 5%), субсидии для сотрудников в размере 1МРОТ (12 130)».

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин во время совещания с главами регионов объявил о необходимости сохранения рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, списании долгов для бизнеса, сохранении доходов бизнеса, устойчивости экономики.

Также глава государства назвал федеральные меры поддержки, среди которых списание так называемых зарплатных кредитов (кредиты под 0% годовых) и процентов по ним предприятиям, которые сохранят минимум 90%-ую занятость штата. Налоговый вычет (1 МРОТ в отношении страховых взносов) для пострадавших отраслей экономики. Полное списание налогов (за исключением НДС) и страховые взносов за II квартал текущего года.

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