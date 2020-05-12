Посёлок городского типа Колывань, Новосибирская область, , 06:17 — REGNUM В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации рабочего посёлка Колывань, сообщает прокуратура региона.

Дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий, совершённое главой органа местного самоуправления» (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году в рамках реализации региональной программы в сфере ЖКХ чиновник и СК «Строитель» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории дома культуры и здания ЗАГСа.

Как выяснилось, подрядчик не выполнил все предусмотренные проектной документацией работы, а также использовал дешёвые материалы. Ущерб муниципальному образованию составил почти 1,4 млн рублей. Несмотря на это глава посёлка подписал акты выполненных работ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.