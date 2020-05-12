Новосибирск, , 06:06 — REGNUM Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев за 2019 год заработал более 6,2 млн рублей (6 252 709,03 рублей). Это следует из сведений о доходах за прошедший год, опубликованных на сайте новосибирской прокуратуры.

В собственности у Хорошего квартира в общей совместной собственности (67,6 кв.м.), ещё одна квартира — в безвозмездном пользовании (86,8 кв.м.), гаражный бокс и автомобиль Тoyota Land Cruiser 200.

Отметим, что в 2018 году, работая на Алтае, Яков Хорошев заработал за год 3,4 млн рублей.

Супруга Хорошева отчиталась о 425 тыс. рублей годового дохода за 2019 год. Годом ранее её доход составлял 225 тысяч рублей.

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