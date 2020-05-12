Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, собравший в апреле $61,7 млн пожертвованиями, незначительно обошел по этому показателю команду его вероятного соперника на выборах — бывшего американского вице-президента демократа Джо Байдена, которому вместе с его соратниками удалось привлечь $60,5, передает телеканал CNN.

При этом отмечается, по данным за март, у Трампа было накоплено почти на $190 млн долларов больше, чем у Байдена и демократов.

Как сообщается ИА REGNUM, выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года.

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