Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.

Брифинг с самого начала сопровождался рядом вопросов, которые не понравились американскому лидеру и на которые он реагировал резко.

В итоге президента спросили о том, почему он постоянно рассказывает о количестве проведенных в США тестов, несмотря на то, что пациенты продолжают умирать. Трамп ответил, что об этом надо узнать у Китая, назвав данный вопрос «гадким», и не стал дальше общаться с прессой.

Как сообщается ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Дональд Трамп в ходе пресс-конференции также вступил в конфликт с журналистом газеты The New York Times.

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