Прага, , 01:35 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Чехии сообщило о поступающих в адрес российских дипломатах угрозах. Об этом сказано на официальной странице посольства России в Чехии в социальной сети Facebook.

Напомним, что чешские СМИ опубликовали разговор чешского корреспондента с якобы неким Андреем Викторовичем К. Чешские СМИ утверждают, что именно он якобы привез в начале апреля вЧехиюсмертельный яд рицин.

Чешские СМИ раздувают истерику на тему то, что этот яд якобы должен был быть использован для отравления чешских политиков, причастных к переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова, установке памятника власовцам и сносу памятника маршалу Ивану Коневу.

Российские власти назвали всю эту информацию вопиющей и гнусной провокацией.

Теперь в адрес российских дипломатов поступают угрозы.

Российские посольство вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны.