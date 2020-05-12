Кишинёв, , 01:08 — REGNUM Решение Конституционного суда (КС) Молдавии по отмене российского кредита и последовавшее начало формирования антиправительственного блока в парламенте — амбициозное начало «контрнаступления» оппозиции, которое может привести к отстранению от власти альянса социалистов и демократов и формированию новой правящей коалиции. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается эксперт RTA Владимир Ротарь.

По его словам, в тысячный раз политическая логика в Молдавии возобладала над экономической. «Очевидно, что деньги стране были нужны, и наверняка глава государства не преувеличивает, когда говорит о тяжелых последствиях данного решения Конституционного суда. Однако противники нынешней власти использовали старый проверенный способ, прибегнув к правовой «дубинке» в виде КС для нанесения удара по правящему режиму и персонально Игорю Додону, причем с заметным уроном и далеко идущими последствиями», — отметил эксперт.

Ряд экспертов возлагает вину за проблемы с кредитом на самого президента Игоря Додона. «Ему припоминают публичный комментарий о разговоре с уже бывшим председателем Конституционного суда Владимиром Цурканом (Цуркана отстранили от должности председателя КС после того, как Додон рассказал о своем звонке Цуркану после одного из решений КС, что сочли вмешательством в работу суда — прим. ИА REGNUM), что запустило цепь событий, которая окончилась перестановками в суде и последующим решением об отмене кредита. К тому же, как выяснилось в ходе разбирательств в КС, спорные пункты соглашения, за которые «зацепилась» оппозиция (речь идет о пункте соглашения, согласно которому Молдавия может быть обязана выплачивать долги молдавских частных компаний российским банкам; это положение оппозиция, а следом и КС сочли противоречащими конституции и принятыми в интересах Додона и близких ему политико-финансовых групп, — прим. ИА REGNUM), были внесены по инициативе самой молдавской стороны», — подчеркнул Ротарь.

Решение суда, по его словам, является тревожным звонком для нынешних властей, поскольку эти события высветили слабые стороны правящей коалиции, не сумевшей не только обеспечить нормальный процесс получения денег, но и защитить имидж России, оказывающей Молдавии своевременную помощь.

Еще один важный вывод, который следует из решения суда, по словам Ротаря, — это то, что новая стратегия США в Молдавии вступила в активную фазу реализации. «Вашингтон, пользуясь пассивностью и отвлеченностью Евросоюза на внутренние дела, вновь играет роль «первой скрипки» и даже не особо скрывает свою модерацию текущих внутриполитических процессов в Молдавии», — отметил эксперт.

Важную роль в этих планах играет олигарх Владимир Плахотнюк, руками которого «США контролируют процессы полураспада в правящей коалиции». «С другой стороны, американский посол Дерек Хоган активно занимается полевой работой, сколачивая новую правящую коалицию», — считает Ротарь. Такая новая коалиция, по его словам, может появиться уже в самое ближайшее время.

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