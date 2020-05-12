Абуджа, , 00:46 — REGNUM Не менее 20 боевиков из террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были военнослужащими армии Нигерии, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что боевое столкновение произошло у города Бама в штате Борно на севере Нигерии. В результате перестрелки были убиты 20 террористов, остальные боевики бежали. Пока представители нигерийский вооруженных сил не прокомментировали инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая министерство обороны Нигерии отчиталось о ликвидации 134 боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе спецоперации. Операция проводилась с 1 мая на северо-востоке страны.

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