Киев, , 23:51 — REGNUM Странам Европейского союза нужны сотни тысяч жителей Украины на сезонные работы, заявил 11 мая украинский вице-премьер по евроинтеграции Вадим Пристайко, передаёт «112 Украина».

Он пояснил, что странам Евросоюза нужны работники с Украины: каждой — определённое число людей.

Пристайко «Мы представляем, о каких цифрах идёт речь. Это от сотен до десятков тысяч человек».

Украинский чиновник привёл в пример Финляндию, которой в этом году нужны 12−15 тысяч украинских рабочих — в основном для сельскохозяйственных работ. Австрия нуждается в 800 украинских работниках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его сограждане могут ехать на заработки за пределы страны, но для этого они должны предъявить соответствующий контракт не менее чем на три месяца.

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