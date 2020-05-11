Мехтарлам, Афганистан, , 23:35 — REGNUM Шесть афганских военных погибли в ходе атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Алишинг (провинция Лагман, Афганистан), сообщает 11 мая Синьхуа.

По словам официального представителя областной администрации Ассадуллы Давлатзая, группа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила нападение на КПП в местности Кала-э-Кочиан.

В ходе перестрелки погибли шесть афганских силовиков и шесть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ещё пять афганских военных и 17 исламистов получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая в афганской провинции Джаузджан были убиты три талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших нападение на КПП в районе Акча.

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