* талиба — запрещённая в России организация

Шибарган, Афганистан, , 23:14 — REGNUM Трое талибов (организация деятельность которой запрещена в РФ) убиты в афганской провинции Джаузджан 11 мая, сообщает Синьхуа.

По словам официального представителя администрации Джаузджана Абдула Маруфа Азара, один из убитых — Али Мурад, являющийся одним из полевых командиров «Талибана» (организация деятельность которой запрещена в РФ), двое других — его телохранители.

Исламисты были ликвидированы при подготовке атаки на КПП в районе Акча. Кроме того, ещё пять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

Среди представителей власти также есть потери: погиб сотрудник сил безопасности Афганистана, ещё один был ранен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Кабуле в результате взрывов пострадали мирные жители.

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