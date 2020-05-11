Донецк, 11 мая 2020, 22:59 — REGNUM Повреждение получило здание школы в посёлке Комарова (Курганка, ДНР) в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает 11 мая «Донецкое агентство новостей».
По словам главы администрации города Горловка Ивана Приходько, украинские формирования атаковали 11 мая Курганку и посёлок шахты им. Гагарина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Горловки получил осколочное ранение 11 мая в результате атаки со стороны ВСУ. Также украинская сторона из миномётов обстреляла Старомихайловку (ДНР).
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