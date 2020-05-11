Таллин, , 22:58 — REGNUM Пандемия коронавируса не привела к сокращению военной активности России на Балтике, заявил 11 мая министр обороны Эстонии Юри Луйк в ходе видеовстречи с главой военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Исходя из этого эстонский министр заявил о важности сохранения нынешней «оборонительной и сдерживающей позиции» НАТО в регионе.

Кроме того, Луйк отметил участие союзников по НАТО, в том числе и Германии, в деятельности боевой группировки альянса в Литве, а также запланированной на осень «миссии воздушной безопасности Балтии» на эстонской авиабазе Эмари.

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