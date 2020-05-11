Кишинёв, , 22:49 — REGNUM Группа депутатов парламента Молдавии, ранее покинувших Демпартию и правящую коалицию с социалистами, присоединилась к партии «Шор» беглого олигарха Илана Шора. Как передает ИА REGNUM, депутаты Владимир Витюк и Виолетта Иванова заявили 11 мая, что покинули фракцию Демпартии, поскольку она «оказалась в полном подчинении личных предвыборных интересов президента Игоря Додона».

В партии «Шор» назвали решение депутатов выйти из правящей коалиции и присоединиться к антиправительственному блоку единственно верным для реализации предвыборных обещаний и программы, с которыми Демпартия шла на выборы.

В правящей коалиции социалистов и демократов в свою очередь заявили, что их противники запустили план по дестабилизации политической ситуации в стране.

Депутатская группа Pro Moldova в парламенте Молдавии 8 мая призвала создать антиправительственный блок и свергнуть нынешнее правительство, подконтрольное президенту Игорю Додону.

В тот же день сразу четыре депутата от входящей в правящую коалицию Демпартии объявили о выходе из партии и присоединении к антиправительственному блоку. К блоку также присоединилась партия «Шор» беглого олигарха Илана Шора.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что за созданием в Молдавии антиправительственного блока для свержения правительства стоит сбежавший из Молдавии свергнутый олигарх Владимир Плахотнюк. Лидер группы Pro Moldova Андриан Канду, отметим, является ближайшим соратником Плахотнюка, который скрывается в США.

В то же время в правой оппозиции Молдавии заявили, что Плахотнюк в действительности ведет переговоры с Додоном о своем возвращении, а действия Канду — элементы давления на Додона в этих переговорах.

После ухода четырех демократов в коалиции социалистов и демократов осталось 55 депутатов из 101. Для минимального большинства, позволяющего сохранить правительство и принимать решения, необходим 51 депутат.

В конце 2020 года в Молдавии намечены президентские выборы, на которых Додон планирует переизбраться на второй срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон: за антиправительственным бунтом в Молдавии стоит Плахотнюк