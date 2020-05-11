Дамаск, , 22:30 — REGNUM В Сирии проведено очередное совместное российско-турецкое патрулирование, сообщил 11 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Патрулирование было проведено на территории сирийской провинции Хасака.

Кроме того, российская военная полиция провела самостоятельное патрулирование по нескольким маршрутам.

«Продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной», — добавил Олег Журавлев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник российского Центра рассказал о трёх обстрелах населённых пунктов в зоне «Идлиб», которые были устроены с позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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