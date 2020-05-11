* запрещённая в России организация

Идлиб, Сирия, , 22:17 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли три населенных пункта в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия, сообщил 11 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Террористы обстреляли поселение Мизназ в провинции Алеппо, поселение Мазраат-омро в провинции Латакия, населенный пункт Танджара в провинции Идлиб.

При этом Журавлев отметил, что за истекшие сутки обстрелов с позиций незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

*"Джебхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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