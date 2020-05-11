Москва, , 22:17 — REGNUM Власти Российской Федерации могут с 23:00 11 мая ввести ограничения для турецких автопервозчиков в том случае, если Турция не снимет ограничения для российских автоперевозчиков. Об этом сообщает Министерство транспорта России.

Сообщается, что министр транспорта России Евгений Дитрих провел очередной телефонный разговор со своим турецким коллегой Адилем Караисмаилоглу. Обсуждался вопрос двустороннего взаимодействия в области международных перевозок грузов автомобильным транспортом.

Речь зашла и о снятии ограничений для российских автоперевозчиков при въезде на территорию Турции. Караисмаилоглу заявил, что в самое ближайшее время турецкая сторона намерена снять все ограничения, которые были введены раньше.

Дитрих предупредил своего коллегу о том, что в случае, если ограничения сняты не будут, то Россия примет зеркальные меры в отношении турецких автоперевозчиков. Меры начнут действовать с 23 часов 11 мая 2020 года.