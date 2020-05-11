Вашингтон, , 22:13 — REGNUM Американские законодатели будут рассматривать резолюцию о возможности введения администрацией США санкций против причастных к нарушениям прав человека российских должностных лиц, говорится в заявлении комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

Внёсшие его конгрессмены предлагают ввести санкции против тех, кто включён в так называемый список Магнитского. Они также настаивают, чтобы США потребовали от России освободить «политических заключённых».

Напомним, так называемый акт Магнитского был создан как инструмент политического давления на Россию со стороны США. Он позволил США вводить в отношении российских граждан персональные санкции.

История с фигурантом уголовного дела Сергеем Магнитским, умершим в московском СИЗО, стала поводом для возможного введения таких антироссийских мер. Стоит отметить, что автором инициативы по созданию американского акта Магнитного является международный преступник Билл Браудер.

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