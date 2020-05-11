Каир, , 21:42 — REGNUM Ряд внешнеполитических действий Турции осудили страны Восточного Средиземноморья. По итогам профильной видеоконференции 11 мая министры иностранных дел Египта, Кипра, Греции, а также Франции и ОАЭ сделали заявление.

Турция обвиняется в нарушении границ Кипра, которое проявляется в бурении на шельфе (в исключительной экономической зоне Кипра).

Также Турция обвиняется в нарушении воздушного пространства Греции полётами над территориальными водами страны и над её населёнными пунктами.

Кроме того, Турции предъявляют её отношения с Ливией и подписание полгода назад Меморандума о взаимопонимании между Анкарой и Триполи.

Страны считают действия Турции в Ливии в рамках соглашения Анкары с Правительством национального согласия военной интервенцией. От Анкары авторы заявления потребовали прекратить переправку в Ливию наёмников из Сирии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция в Ливии поддерживает Правительство национального согласия, возглавляемое Фаизом Сарраджем.

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