Одесса, Украина, 11 мая 2020, 21:13 — REGNUM Ракетные комплексы «Ольха М» и «Нептун» и реактивная система залпового огня «Тайфун-1» прошли испытания на Украине, передаёт 11 мая «112 Украина».
По сообщению украинского минобороны, испытания прошли на прошлой неделе на территории Одесской области. В украинском ведомстве заявили, что оружие рассчитано на «сдерживание российской агрессии»:
«Уже совсем скоро ракетное оружие может стать основным инструментом сдерживания российской агрессии».
Ведомство подчёркивает, что испытанные на полигоне образцы нового вооружения «полностью изготовлены в Украине и без привлечения иностранных специалистов или закупки комплектующих за рубежом».
Украинская сторона намерена поставить «Нептун» на вооружение в скором будущем.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущие испытания противокорабельного комплекса «Нептун» прошли на Украине в начале апреля. Это были испытания в полной комплектации.
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