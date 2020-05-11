Одесса, Украина, , 21:13 — REGNUM Ракетные комплексы «Ольха М» и «Нептун» и реактивная система залпового огня «Тайфун-1» прошли испытания на Украине, передаёт 11 мая «112 Украина».

По сообщению украинского минобороны, испытания прошли на прошлой неделе на территории Одесской области. В украинском ведомстве заявили, что оружие рассчитано на «сдерживание российской агрессии»:

«Уже совсем скоро ракетное оружие может стать основным инструментом сдерживания российской агрессии».

Ведомство подчёркивает, что испытанные на полигоне образцы нового вооружения «полностью изготовлены в Украине и без привлечения иностранных специалистов или закупки комплектующих за рубежом».

Украинская сторона намерена поставить «Нептун» на вооружение в скором будущем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущие испытания противокорабельного комплекса «Нептун» прошли на Украине в начале апреля. Это были испытания в полной комплектации.

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