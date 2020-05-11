Калининград, , 20:55 — REGNUM Два самолёта-разведчика США провели длительные полеты у западных границ России у Балтийского моря, сообщают 11 мая мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W взлетел с авиабазы Милденхолл в Британии, затем 3,5 часа летал вдоль южных границ Калининградской области в небе Польши.

Самолет радиоэлектронной разведки выполнял своё задание на удалении 60−85 км от российских границ на высоте 9,5 тыс. метров.

В тот же день тактический самолет радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, взлетевший с авиабазы у литовского Шяуляя, четыре часа курсировал вдоль северных и северо-восточных рубежей Калининградской области, оставаясь в литовском воздушном пространстве на высоте около семи тыс. метров.

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