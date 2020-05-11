Севастополь, , 20:44 — REGNUM Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk в течение семи часов проводил разведку вблизи морских границ России на Чёрном море, сообщают 11 мая мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Дальний беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, а затем около семи часов летал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и Краснодарского края.

Его полёт проходил в 33−60 км от российского берега на высоте 16 тыс. метров над акваторией Черного моря.

После этого RQ-4A Global Hawk был направлен в Донбасс и пять часов летал вдоль линии разграничения.

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