Москва, , 20:43 — REGNUM Всё необходимое для прекращения боевых действий и налаживания мирной жизни в Донбассе делала и будет дальше делать Москва, заявил 11 мая полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Грызлов «Россия как посредник в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине ведёт целенаправленную работу и будет далее делать всё необходимое для прекращения боевых действий и налаживания мирной жизни в Донбассе».

Российский представитель добавил, что действия Москвы основываются на Минских соглашениях, «которые никому не позволяют решать судьбу Донбасса без учёта воли и участия его населения».

Обращаясь к жителям Донбасса, Грызлов отметил, что они не сдаются и отстаивают своё право на жизнь, а также на родной язык, свободу слова, «историческое и культурное наследие и на тесные связи с Россией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая республики Донбасса (ДНР и ЛНР) отмечают свой шестилетний день рождения.

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