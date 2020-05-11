11 мая 2020 | Время чтения 7 мин

Обвинения спикера парламента Эстонии в адрес России заранее получили коллективную индульгенцию от Европарламента, принявшего в сентябре 2019 года откровенно русофобское заявление в связи с 80-летием начала Второй мировой войны. Она демагогически приравнивает сталинизм к нацизму. Также заявление Европарламента признаёт СССР зачинщиком Второй мировой войны, хотя Москва вступила в неё два года спустя после вероломного нападения Германии и её европейских союзников на Советский Союз.

Димитрий Кленский, , 21:41 — REGNUM Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, по мягкой оценке обозревателя ERR Тоомаса Сильдама, «человек, умеющий удивлять», заявил 8 мая: «Война — это преступление против человечности…». И сразу набросился на Россию.

Объявление «Призывной пункт для добровольцев Эстонского легиона». Сентябрь 1942 года

Игра в одни ворота

Вот его слова: «Мы осуждаем обусловленные агрессивными геополитическими амбициями попытки Российской Федерации фальсифицировать и искажать историю и обвинять других в совершенных ей преступлениях, в т. ч. в развязывании войны». Ей-богу, иногда действительно полезнее жевать, чем говорить.

Патологическая русофобия заставляет Пыллуааса отказаться от логики. Если война — преступление против человечности, то почему сегодняшняя РФ не может осуждать развязывания войны гитлеровской Германией, кстати, которой усердно служило Эстонское самоуправление при генеральном комиссаре немецкой оккупационной власти? Или, по мнению Пыллуааса, это СССР напал на нацистскую Германию, а не наоборот?

То есть в угоду англосаксам проигнорировано даже недавнее мнение министра иностранных дел Германии Хайко Мааса и руководителя Института современной истории Андреса Виршинга, выступивших со статьёй в журнале Spiegel. Сетевое издание «Хакасия Информ» приводит цитату: «Только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну».

Хенн Пыллуаас Riigikogu.ee

Об «истинной» памяти и истории

Ещё один «перл» спикера: «Наша обязанность — сохранять аутентичную историческую память, чтобы помнить о преступлениях тоталитарных режимов и отражать все попытки фальсифицировать историю. Знание истинной истории позволяет противостоять угрозам демократии и праву народов на самоопределение». И снова: «хоть святых выноси»!

Во-первых, об «аутентичной памяти» преступлений тоталитарнЫХ режимОВ. Отчего же в Эстонии хранят память о деяниях только одного из них, причём юридически недоказанных — суды их не рассматривали? Увы, Таллин кишит музеями и мемориалами в память ТОЛЬКО о «жертвах советской оккупации» и «коммунизма». Последний из них открыт 23 августа в 2018 году на Маарьямги в евросоюзовский «День памяти жертв тоталитарных режимов». Вот что пишет Википедия об этом грандиозном мемориале — впечатляющем сооружении: «две чёрные стены, расположенные параллельно друг другу, образующие длинный коридор, символизирующий беспощадность тоталитарной системы. На внутренней стороне обеих стен выгроверованы (так написано в оригинале, и это один из примеров дерусификации страны — Д.К.) имена 22 тыс. человек, которые погибли в ходе репрессий или депортаций советской властью».

По числу музеев и памятников жертвам «советской оккупации» и «коммунизма» Таллин впору называть городом-музеем антикоммунизма (читай: русофобии).

Советские связисты прокладывают линию связи во время уличных боев в Тарту (Эстония). Освобождение Прибалтики, октябрь 1944 года

Во-вторых, об «истинной истории» в интерпретации Хенна Пыллуааса. Ну не найти в Эстонии ни одного мемориального комплекса или музея памяти жертв нацистской оккупации, во время которой, как сообщал 28 апреля 2015 года эстонский портал Delfi, ссылаясь на слова доктора исторических наук Меэлиса Марипуу, «… на территории Эстонии убили около 30 000 человек, причем в большинстве случаев убийства совершались самими эстонцами».

Такое игнорирование собственных злодеяний недвусмысленно указывает на то, что сегодняшняя Эстония как бы и не считает преступлениями уничтожение в годы немецкой оккупации эстонскими коллаборационистами тех жителей, в том числе тысяч эстонцев, которые симпатизировали советской власти, не были русофобами или были евреями и цыганами.

Никакого осуждения заявлений Пыллуааса со стороны эстонской общественности, как и следовало ожидать, не последовало.

Трофейный танк М3 «Стюарт», подбитый в ночном бою под Техумарди, и тело убитого советского солдата. Освобождение Прибалтики, октябрь 1944 года

Лишь личное мнение?

Обвинения Хенна Пыллуааса в адрес России заранее получили коллективную индульгенцию от Европарламента, принявшего в сентябре 2019 года откровенно русофобское заявление в связи с 80-летием начала Второй мировой войны. По сути, она демагогически приравнивает сталинизм к нацизму. Также заявление Европарламента признаёт СССР зачинщиком Второй мировой войны, хотя Москва вступила в неё два года спустя (22 июня 1941 года) после вероломного нападения Германии и её европейских союзников на Советский Союз. С приближением 75-летия Победы над нацистской Германией и широким празднованием этой даты в РФ уже вдохновлённый Евросоюзом эстонский парламент принял 19 февраля этого года резолюцию «Об исторической памяти и фальсификации истории», осуждающую интерпретацию Москвой исторических событий, предшествовавших Второй мировой войне.

То есть говорить надо не только о высказываниях отдельных эстонских политиков, но всего государства, позицию которого спикер Рийгикогу Пыллуаас всего лишь озвучил. Да ещё самым непристойным образом — 8 мая, когда Евросоюз отмечает День окончания Второй мировой войны в Европе. Между прочим, войны, проигранной вместе с Гитлером и другими его европейскими союзниками, в том числе эстонскими коллаборационистами и эстонскими солдатами охранных (читай: карательных) батальонов и 20-й дивизии СС (Эстонской). И войны, победителем в которой стал Советский Союз, правопреемницей которого является сегодня РФ.

Военнослужащие 249-й «эстонской» дивизии рядом с подбитой немецкой САУ на базе советского танка Т-26. Освобождение Прибалтики, октябрь 1944 года

Отметиться на русофобской волне за два дня до Дня Победы решили и президенты трех прибалтийских государств. В их совместном заявлении говорится: «Однако конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы. Вместо этого на смену одного тоталитарного режима пришел другой, когда балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза». Даже учитывая обиды авторов заявления, им надо подсказать: пусть предъявляют претензии и своим нынешним англосаксонским патронам, вспомнив про Ялтинскую конференцию (февраль 1945 года), на которой руководители США, Великобритания и СССР приняли решения о послевоенном мировом порядке. Так чего задним числом кулаками размахивать? Тем более что на сегодня этот порядок кардинально изменился в пользу Запада и Прибалтики.

Смешно, когда вспоминают два тоталитарных режима и при этом говорят только о Советском Союзе и сегодняшней России. А Гитлер, Муссолини, Франко, Салазар, чёрные полковники в Греции, да, наконец, диктатуры в довоенных прибалтийских государствах?

Инструктаж стрелков-радистов перед перелетом Кольберг (Германия) — Пернов (Эстония). Освобождение Прибалтики. 1945

Реванша захотелось?

На днях в Совете Безопасности ООН по инициативе созвавшей его Эстонии состоялась видеоконференция с представителями стран-членов ООН о Второй мировой войне. Оценку событию дал министр иностранных дел Эстонии, неугомонный русофоб Урмас Рейнсалу: «… встреча стала крупнейшим международным событием, посвященным 75-й годовщине завершения Второй мировой войны и проведенным на фоне попыток России использовать 9 мая для искажения истории. Страны мира услышали четко сформулированную позицию о том, что Вторая мировая война началась с секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа, а также о том, что завершение военных действий не привело к освобождению многих народов Европы. Мы напомнили также мировой общественности, что, к сожалению, и в сегодняшней Европе продолжаются акты агрессии со стороны России против соседних с ней государств».

Щегольнул и постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон: «Я и мой коллега получили после этой встречи немало позитивных откликов и поздравлений. Этим мероприятием мы оставили свой цифровой след, подняли организацию встреч в ООН на высшем уровне на качественно новую высоту».

Эти лживые заявления сделаны для «внутреннего употребления», для заражённого русофобией эстонского обывателя. Но есть и иная точка зрения. Портал topcor.ru приводит сделанный на эту же тему комментарий первого заместителя полпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского: «… те, кто чтут память о нацистских коллаборационистах и пропагандируют идею об общей ответственности Гитлера и Сталина за развязывание Второй мировой войны и другие искажения истории, находятся в абсолютном меньшинстве».

Памятник советским воинам-освободителям Таллина «Бронзовый солдат»

По мнению российского дипломата, идею солидарной ответственности Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны разделило явное меньшинство. Запевалами остаются граничащие с РФ Эстония, Латвия, Литва, Украина и Польша. И показательно, что все они в который раз дружно забыли о «мюнхенском сговоре» 1938 года, когда Великобритания и Франция отдали на растерзание Берлину и Варшаве Чехословакию, а также о заключённых в 1939 году многими странами Европы, в том числе Эстонией и Латвией, договорах с гитлеровской Германией, что произошло ещё до подписания пакта Молотова-Риббентропа. СССР пошёл на это с целью оттянуть нападение на него Гитлера после того, как Лондон и Париж стали волынить с заключением соглашения о совместном противостоянии нацистской Германии.

Что касается прибалтов, то уже после войны Уинстон Черчилль дал разоблачающую оценку этим прогерманским документам: «Эстония и Латвия подписали с Германией пакты о ненападении. Таким образом, Гитлеру удалось без труда проникнуть вглубь слабой обороны запоздалой и нерешительной коалиции, направленной против него». Речь шла о сближении с нацистской Германией и закулисным отказом Таллина и Риги от сближения с Великобританией, Францией и СССР, которые в то время ещё пытались создать союз, противостоящий Германии.

Ощущение такое, что кто-то спешит с реваншем за поражение, которое он потерпел 75 лет назад.