Лондон, , 22:06 — REGNUM В Великобритании штраф за нарушение карантина будет увеличен почти вдвое и составит 100 фунтов стерлингов (почти 9,1 тыс. рублей), за несколько повторных нарушений штраф может возрасти до 3,6 тысячи фунтов стерлингов (более 326 тыс. рублей). Об этом 11 мая сообщил журналистам премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Новый увеличенный штраф для тех, кто нарушает карантин, составит 100 фунтов стерлингов или 50 фунтов, если его оплатить быстро <…> Он может возрасти до максимальной суммы в 3,6 тысячи фунтов (при условии совершения нескольких повторных нарушений — Ред.)», — заявил Джонсон.

Напомним, ранее нарушителям карантина выписывался штраф в размере 60 фунтов стерлингов (более 5,4 тыс. рублей), при условии его оплаты в течение 14 дней его размер уменьшался на 50%. За повторное нарушение граждане штрафовались уже в двойном размере, а максимальная его сумма могла достигать 960 (более 87 тыс. рублей) фунтов стерлингов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что правительство Великобритании планирует с 13 мая ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и разрешить гражданам страны семейные прогулки и занятия спортом в парках, находящихся на удалении от дома.

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