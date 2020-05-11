Анатолий Кошкин, 11 мая 2020, 20:24 — REGNUM В редакционной статье сегодняшнего номера русофобской правонационалистической газеты Японии «Санкэй симбун» с беспокойством сообщается, что перенесенный с 9 мая грандиозный парад по случаю 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне может пройти в таких же масштабах 3 сентября в «День Победы над Японией». При этом выражается требование к премьер-министру Японии Синдзо Абэ, ранее приглашенному на торжества, посвященные победе над Германией, «тем более отказаться от своего участия, если перенесенный парад состоится в сентябре».
Россия «обвиняется» в статье в том, что ведет пропаганду об «освобождении бывшим Советским Союзом, ныне Россией, Европы от германского нацизма», представляет себя «страной-победительницей» в целях сплочения внутри государства и повышения своего международного положения в мире. «Однако такое своекорыстное восприятие истории встречает усиливающееся сопротивление других стран», — утверждает газета.
При этом упоминается прошлогодняя сентябрьская резолюция Европарламента по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, в которой в изложении «Санкэй» утверждается, что «две тоталитарные системы — нацистская Германия и Советский Союз открыли путь к мировой войне, осуществляли в годы войны массовые убийства, а после войны СССР установил владычество над Восточной Европой».
Отмечается, что президент Путин решительно и гневно отверг эти обвинения и продолжает отстаивать священно неприкосновенную позицию «страны — победительницы», распространяя это и на военные события в Азии. В связи с этим в статье напоминается, что в 2010 году в России была установлена дата — 2 сентября как «День окончания Второй мировой войны», когда Япония капитулировала перед коалицией союзных держав. При этом признается, что фактически это — «День Победы над Японией». В обосновании решения была положена, как пишет газета, «пропаганда о том, что Советский Союз, освободив Маньчжурию, Сахалин (Карафуто) и другие территории, тем самым ускорил окончание мировой войны».
Японские правые не желают соглашаться с этим неоспоримым фактом истории. У них история своя, реваншистская. А именно:
Однако главные опасения газета японских правых проявляет по поводу того, что в апреле «День окончания Второй мировой войны» был перенесен со 2-го на 3-е сентября. Ибо, с одной стороны, пишет «Санкэй», это «означает возврат к существовавшему в СССР празднику «3 сентября — День Победы над Японией», а с другой — является шагом в сторону Китая, который в этот день отмечает свой праздник — «День Победы китайского народа в войне сопротивления Японии».
Написавшие статью редакторы «Санкэй» завершают ее призывом, видимо, к властям: «Необходимо проявлять бдительность и остерегаться того, как Путин с целью не допустить возвращения северных территорий усиливает наступление на Японию на полях войны по проблемам истории».
От себя же заметим, что газета «Санкэй симбун» во всех отношениях проправительственная и отражает взгляды и настроения националистически настроенных японских политических кругов правой ориентации, к которым принадлежит и нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом убедительно свидетельствует то, что он поддерживает тесные связи и чуть ли не является духовным руководителем крупной националистической организации «Ниппон кайги» («Японский конгресс»), которая, как сообщают, в частности отрицает преступления, совершенные японской армией на оккупированных территориях в первой половине прошлого века.
В связи с этим так уж важно ли для нашей страны иметь гостем Абэ-сан на праздновании нашего священного Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне? Тем более, по сообщениям, он «предупредил» Кремль, что не желает приезжать в Россию 3 сентября в «День окончания Второй мировой войны», который в Японии считают завуалированным «Днем Победы над Японией». Наконец, нельзя не учитывать, что японский премьер соглашался приехать в Москву 9 мая не потому, что горит желанием отметить чужую для него победу, а лишь с целью воспользоваться моментом для продолжения выдвижения незаконных притязаний на наши земли.