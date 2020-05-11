11 мая 2020 | Время чтения 2 мин

Казахские власти «будут максимально тянуть и выжидать, делая вид, что ничего не происходит. А потом сделают так, как пожелает более сильный из оппонентов».

Евгения Ким, , 20:37 — REGNUM «Если США и Китай всерьез попытаются противостоять друг другу на территории Казахстана, то это выльется, скорее всего, в массовые акции протеста и, возможно, даже массовые беспорядки против китайского присутствия в Казахстане, агрессию против граждан Китая и административных зданий консульства, посольства, китайских корпораций. Дальше уже ситуация будет непредсказуемой», — казахстанский политолог и автор ИА REGNUM Марат Шибутов прокомментировал нарастающее противостояние США и КНР в Казахстане.

Казахстан

ИА REGNUM: Китай предложил США закрыть биолаборатории, находящиеся в странах СНГ. Одна из таких лабораторий находится на территории Казахстана. Чем это может грозить стране?

На мой взгляд, это обычная пропаганда Китая, чтобы снять с себя ответственность за распространение коронавирусной инфекции. Еще в апреле китайцы стали вкидывать информацию, что коронавирус разработан американцами на территории Казахстана, так что дальнейшие их шаги были ожидаемы.

Казахстан будет, конечно, против этого протестовать, но в целом возможности у нас не слишком большие. Но в любом случае надо понимать, что китайцам никто уже не поверит — слишком сильные доказательства у США, чтобы можно было их игнорировать.

ИА REGNUM: Какими инструментами могут воспользоваться противоборствующие стороны и чем это может обернуться для территории, на которой эта борьба может развернуться?

Инструментов очень много — есть экономические (кредиты, инвестиции, торговые квоты, транзит), политические (санкции), информационные (давление в СМИ), уголовные (возбуждение уголовных дел, розыск, суды), также есть военные средства давления.

Если говорить о Казахстане, то тут, конечно, у США намного сильнее позиции, потому что у них гораздо лучше поставлены пиар и вообще инструменты мягкой силы. Если США и Китай всерьез попытаются противостоять друг другу на территории Казахстана, то это выльется, скорее всего, в массированные акции протеста и, возможно, даже массовые беспорядки против китайского присутствия в Казахстане, агрессию против граждан Китая и административных зданий консульства, посольства, китайских корпораций. Дальше уже ситуация будет непредсказуемой.

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ИА REGNUM: Как Казахстан будет реагировать, если страна действительно станет площадкой для информационной борьбы между Пекином и Вашингтоном?

В принципе, она уже становится площадкой, и надо ждать дальнейшего обострения. Реакция нашего государства, видимо, будет тоже в информационной сфере — это ноты, разъяснения, кампания в СМИ и т.д. Хотя нет, до кампании в СМИ, наверное, не додумаются, так как это больше, чем один шаг.

Я думаю, что пока никакого плана у наших властей нет и, думаю, нет вообще желания понять, что мы стали площадкой для такого противоборства. Поэтому они будут прятать голову в песок до обострения. Затем у них начнется паника, и они сделают что-нибудь, что первое придет в голову.

ИА REGNUM: Как Казахстан будет в дальнейшем выстраивать свою внешнюю политику с учетом этого противостояния?

Я думаю, наши власти будут максимально тянуть и выжидать, делая вид, что ничего не происходит. А потом сделают так, как пожелает более сильный из оппонентов.

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