Париж, , 20:11 — REGNUM Расследование обращения журналистки Анн-Катрин Страке из Германии на действия бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена начала 11 мая прокуратура Парижа, передаёт BFM.

Напомним, Страке обвиняет д'Эстена в неподобающих действиях. Согласно заявлению, которое она подала 10 мая, плохо он себя вёл в конце 2018 года.

Тогда женщина брала интервью у бывшего президента Франции. Затем они фотографировались и он допустил бестактность. Со своей стороны д'Эстен (сейчас ему 94 года) отрицает какие-то дурные действия.

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