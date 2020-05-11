Донецк, 11 мая 2020, 19:50 — REGNUM Миномётному обстрелу со стороны ВСУ подвергся район посёлка Старомихайловка (ДНР) вечером 11 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Атака началась в 18:18 мск со стороны Красногоровки (Украина). По Старомихайловке украинские формирования выпустили 15 мин калибра 82 мм.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая в результате агрессии ВСУ был ранен мирный житель Горловки (ДНР).
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